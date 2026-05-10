رالي البرتغال.. نوفيل يحقق باكورة انتصاراته

حقق البلجيكي تييري نوفيل سائق هيونداي، بطل العالم للراليات لعام 2024، باكورة انتصاراته العام الجاري بفوزه، الأحد، في رالي البرتغال، المرحلة السادسة من بطولة العالم للراليات «دبليو آر سي».

وهو الانتصار الأول أيضًا للصانع الكوري الجنوبي العام الجاري، بمواجهة سيارات تويوتا اليابانية التي هيمنت على مقدرات البطولة منذ انطلاقها.

وحقق نوفيل فوزه الثاني في البرتغال بعد 8 أعوام من انتصاره الأول، والـ 23 في مسيرته.

وشكلت هذه الجولة مواجهة ثنائية بين نوفيل والفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم تسع مرات الذي أحكم هيمنته على الصدارة بفارق 21.9 ثانية عن أقرب مطارديه، قبل أن يتعرض إطار سيارته إلى ثقب خلال المرحلة الخاصة قبل الأخيرة الأحد، ويتراجع إلى المركز السادس في الترتيب العام.

ووصل السويدي أوليفر سولبرج «تويوتا» ثانيًا متأخرًا بفارق 16.3 ثانية عن نوفيل، ومتقدمًا على الويلزي إلفين إيفانز الثالث والذي عزز صدارته للترتيب العام بفارق 12 نقطة عن زميله الياباني تاكاموتو كاتسوتا صاحب المركز الخامس، قبل التوجه إلى اليابان في نهاية الشهر الجاري لخوض غمار المرحلة السابعة.

وخرق الفرنسي أدريان فورمو، سائق هيونداي، الذي لا يزال يبحث عن فوزه الأول في بطولة العالم، جدار الصانع الياباني بوصوله رابعًا في نسخة شهدت هطول الأمطار خلال يومي السبت والأحد.

ويعتبرّ رالي البرتغال الذي يجمع بين المسارات الترابية والطينية والحصوية والإسفلتية، أحد أطول راليات العام، حيث تألف من 23 مرحلة خاصة بالسرعة، وتمكن خلاله هيونداي أخيرًا من قلب الطاولة على تويوتا.