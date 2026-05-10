برشلونة يهاجم بالثلاثي.. والريال يدفع بفينيسيوس وجارسيا

يدخل فريق برشلونة الأول لكرة القدم مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، الأحد، على ملعب سبوتفاي كامب نو ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، معتمدًا على الثلاثي الهجومي رافينيا وداني أولمو وفيرمين لوبيز خلف المهاجم فيران توريس.

وفي المقابل، يدفع الإسباني ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، بالثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور والإسباني جونزالو جارسيا في خط المقدمة، ضمن طريقة لعب 4ـ4ـ2.

ويبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل يضم تشيزني في حراسة المرمى، وأمامه كانسيلو، ومارتين، وكوبارسي، وجارسيا، فيما يوجد بيدري وجافي في الوسط، وراشفورد.

أما ريال مدريد، فيقوده كورتوا في الحراسة، وأمامه أرنولد، وروديجر، وهويسين، وفران جارسيا، فيما يحضر بيلينجهام وتشواميني وكامافينجا ودياز في الوسط.

يذكر أن برشلونة في حال تعادل فسيحقق لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، بينما إذا فوز الريال فأن الحسم يتأجل إلى الجولات الثلاث الأخيرة.