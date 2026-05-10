أرسنال يلامس لقب البريميرليج

اجتاز فريق أرسنال الأول لكرة القدم عقبة جديدة في حملته نحو التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عنه منذ موسم 2003ـ2004، وأصبح على مشارف اللقب المرموق الموسم الجاري.

وحقق أرسنال انتصارًا ثمينًا 1-0 على مضيفه وست هام، الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة، في الديربي اللندني الذي جرى بينهما على الملعب الأولمبي.

وأصبح يكفي أرسنال الفوز في مباراتيه المتبقيتين بالمسابقة على ضيفه بيرنلي ومضيفه كريستال بالاس، من أجل التتويج باللقب دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

وجاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق نجمه البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 83، ليقود فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، وتعزيز موقعه في صدارة الترتيب.

وشهدت المباراة إثارة بالغة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما قرر حكم اللقاء إلغاء هدف لوست هام بداعي وقوع خطأ على ديفيد رايا، حاس مرمى أرسنال، الذي نال ثلاث نقاط ثمينة.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه الـ24 في البطولة الموسم الجاري مقابل 7 تعادلات و5 هزائم، إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة مع كريستال بالاس.

في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المسابقة والـ18 الموسم الجاري مقابل 9 انتصارات و9 تعادلات، عند 36 نقطة في المركز الـ 18 «الثالث من القاع»، بفارق نقطة خلف مراكز الأمان.