جزائية قاتلة تمنح روما نقاط بارما

اقتنص فريق روما الأول لكرة القدم انتصارًا صعبًا في الدقائق الأخيرة على حساب مضيفه بارما 3-2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي.

ورفع روما رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف ميلان صاحب المركز الرابع، فيما يتفوق بفارق نقطتين على كومو صاحب المركز السادس. على الجانب الآخر تجمد رصيد بارما عند 42 نقطة في المركز الـ 13.

وتقدم دونيل مالين لروما في الدقيقة 22، ثم أدرك جابرييل ستريفيزا التعادل لبارما في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 87 سجل مانديلا كيتا هدف بارما الثاني، فيما سجل ديفين ريتش هدف التعادل لروما في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض ساشا بريتشجي لاعب بارما للطرد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد تسببه في ضربة الجزاء التي سجل منها دونيل مالين هدف الفوز لروما في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.