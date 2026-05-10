دورة روما.. بريجميتش يكسب أومبير وزفيريف يتقدم

واصل الكرواتي الشاب دينو بريجميتش تألقه في دورة روما للألف نقطة في كرة المضرب، بعدما أطاح بالفرنسي أوجو أومبير 6ـ1 و7ـ5، الأحد، ليبلغ الدور ثمن النهائي.

وكان بريجميتش فجّر مفاجأة كبيرة بإقصائه الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور السابق، قبل أن يؤكد مستواه اللافت أمام أومبير، المصنف 31 عالميًا.

وفرض اللاعب البالغ 20 عامًا سيطرته المطلقة على المجموعة الأولى، متقدما 5ـ0 قبل أن يحسمها خلال 28 دقيقة فقط أمام منافس بدا عاجزًا عن مجاراته.

وسيواجه بريجميتش في الدور المقبل الفائز من مواجهة الروسي كارن خاتشانوف والهولندي بوتيك فان دي زاندشولب.

وفي مباراة أخرى، واصل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني، سعيه لإحراز لقبه الثالث في الدورة، بفوزه على البلجيكي ألكسندر بلوكس 6ـ1 و6ـ4.

وكان زفيريف قد خسر نهائي دورة مدريد الأسبوع الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر، وسيواجه في الدور المقبل الفائز من مواجهة الأمريكي تومي بول والإيطالي لوتشانو دارديري.

كما يخوض الإيطالي لورنتسو موزيتي، المصنف الثامن، مواجهة مرتقبة لاحقًا أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الملعب الرئيس.