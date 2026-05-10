أمام ريال مدريد.. راشفورد يسجل هدفه الأول في الكلاسيكو

افتتح الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، سجله التهديفي أمام ريال مدريد، بعدما هز شباك الفريق المدريدي للمرة الأولى خلال مواجهة الفريقين، الأحد، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وكان راشفورد واجه ريال مدريد في 3 مباريات سابقة بقميصي مانشستر يونايتد وبرشلونة ضمن دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني، واكتفى خلالها بصناعة هدف وحيد دون أن يسجل، قبل أن ينجح أخيرًا في زيارة الشباك خلال الكلاسيكو.

ورفع راشفورد رصيده أمام ريال مدريد إلى هدف وصناعة خلال 4 مباريات لعبها ضد الفريق الإسباني في مختلف البطولات.