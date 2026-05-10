قطاع الترفيه في السعودية.. 320 مليون زائر و60 موسما وبرنامجا

استطاع قطاع الترفيه في السعودية خلال أقل من عقد أن يسجّل واحدة من أسرع قصص النمو في المنطقة، محققًا أرقامًا تعكس حجم التحول الذي شهده، إذ تجاوز عدد الزوار 320 مليون زائر، من خلال تنظيم أكثر من 60 موسمًا وبرنامجًا ترفيهيًّا.

وجاء هذا النمو نتيجة عمل منهجي بدأ منذ تأسيس الهيئة العامة للترفيه، التي عملت على تطوير المشهد الترفيهي من خلال إطلاق فعاليات ومواسم نوعية، أسهمت في استقطاب الجمهور، وتقديم تجارب متجددة تلبي مختلف الاهتمامات.

ومع إطلاق مواسم الترفيه في مختلف مناطق السعودية، تحوّل القطاع من فعاليات متفرقة إلى منظومة متكاملة من التجارب، حيث تنوعت الفعاليات بين الحفلات الفنية، والعروض العالمية، والمهرجانات الثقافية، والأنشطة العائلية، والفعاليات الرياضية.

وتجسد هذه الأرقام قصة نجاح متكاملة، انتقل فيها قطاع الترفيه من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التوسع والانتشار، مدفوعًا برؤية واضحة، وتنفيذ متسارع، وتجارب قادرة على جذب ملايين الزوار، في مسار يعكس طموح السعودية في أن تكون من أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى العالم.