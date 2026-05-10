عمرو يوسف يفتح منطقة جديدة في مشواره بـ«الفرنساوي»

يواصل مسلسل «الفرنساوي» جذب اهتمام الجمهور منذ انطلاق عرضه، مسجلًا عودة درامية للفنان المصري عمرو يوسف، بعد فترة ركز خلالها على السينما، وسط إشادات بطبيعة العمل التشويقية وأداء أبطاله.

وعبر يوسف، في حديثه لـ«الرياضية»، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية، قائلًا: «تفاعل الجمهور أمر مفرح للغاية، لأنه يثبت ثقته في اختياراتي لتقديم المختلف، ويمنحني طاقة للاستمرار في هذا الطريق».

وأضاف أن «الفرنساوي» يمثل تجربة درامية مختلفة وتحديًا فنيًا غير تقليدي في مشواره، مبينًا أن شخصية «خالد» معقدة وتنتمي إلى المنطقة الرمادية التي تجمع بين الخير والشر، ما يجعل تصنيفها صعبًا.

وأوضح يوسف أنه عمل على تفاصيل الشخصية الخارجية، من الملابس والديكورات وطريقة الكلام والألفاظ، مؤكدًا حرصه على مصداقية الأداء، إذ استعان بعدد من أصدقائه العاملين في المجال القانوني، من محامين وقضاة، لفهم المصطلحات بدقة وتقديم العمل بصورة واقعية.

وأشار إلى أن الشخصية تمر بتحولات مهمة، موضحًا أن «خالد» قبل مقتل «ليلى» يختلف تمامًا عنه بعد الحادثة، وما يتعرض له من ضغوط ومطاردات، جعل الدور يحتاج إلى تركيز وتحضير وبروفات مستمرة.

وكشف عن أنه تسلم تسع حلقات من العمل قبل بداية التصوير، ولم يكن ناقصًا سوى الحلقة الأخيرة، الأمر الذي ساعد فريق العمل على وضوح رؤية الشخصيات ودوافعها والخط الدرامي كاملًا.

وأكد أن السيناريو كان عامل جذب رئيسًا لخوض التجربة، بعدما كتب بوعي ودقة، موضحًا الخطوط الدرامية ودوافع الشخصيات، ما وضع فريق العمل أمام تحدٍ للوصول إلى درجة عالية من المصداقية.

وعن اتجاهه إلى الأعمال القصيرة، رأى يوسف أن هذه النوعية أصبحت عامل جذب مهمًا للجمهور، مشددًا في الوقت ذاته على حرصه على عدم تكرار نفسه، على الرغم من انجذابه لأعمال التشويق والإثارة.

ولفت إلى أن أعماله السابقة، مثل «وعد إبليس» و«عشم إبليس»، قدمت أفكارًا مختلفة على الرغم من انتمائها إلى دراما التشويق.

وحول تكرار تعاونه مع الفنانة عائشة بن أحمد، أكد وجود تفاهم وصداقة قوية تجمعهما، واصفًا إياها بالفنانة الموهوبة، ومبديًا سعادته بالعمل معها مجددًا بعد «وعد إبليس».

وأثنى يوسف على جميع المشاركين في العمل، مؤكدًا أن التعاون مع ممثلين يمتلكون الخبرة والأدوات الفنية يجعل التجربة أكثر متعة وسهولة، مشبهًا التمثيل بمباراة كرة قدم يصبح النجاح فيها أسهل كلما كان الفريق متجانسًا وقويًا.