القادسية يوقع مع مطارات الدمام

أبرمت شركة نادي القادسية، الأحد، مذكرة تفاهم مع مطارات الدمام، بهدف تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والمجتمعية، وتطوير المبادرات والفعاليات المشتركة بما يسهم في إبراز هوية النادي داخل بيئة المطار وتعزيز تجربة الجماهير والزوار.

ومثّل نادي القادسية في مراسم التوقيع بدر الرزيزاء رئيس مجلس إدارة شركة النادي، وجيمس بيسجروف الرئيس التنفيذي للنادي، فيما مثّل مطارات الدمام المهندس سفيان الزامل رئيس مجلس المديرين، والمهندس محمد الحسني الرئيس التنفيذي.

وأوضح النادي أن الشراكة تتضمن تنفيذ فعاليات واستقبالات مشتركة، ودعم الفعاليات المرتبطة بالأنشطة الرياضية، إضافة إلى مبادرة استراتيجية مجتمعية لإنشاء متجر رسمي للنادي داخل مرافق المطار، إلى جانب استكشاف تطوير منطقة جماهيرية، بما يعزز حضور القادسية وتفاعل جماهيره، وأيضًا إبراز هوية النادي ضمن بيئة المطار من خلال عدد من المبادرات والأنشطة المشتركة.

من جهته، أكد جيمس بيسجروف الرئيس التنفيذي لنادي القادسية أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية النادي لتعزيز حضوره المجتمعي والتجاري، مشيرًا إلى أن التعاون مع مطارات الدمام سيسهم في تطوير مبادرات وتجارب نوعية تعكس طموحات القادسية وتدعم مكانته داخل وخارج الملعب.

وقال بيسجروف: «هذه الاتفاقية ستسهم في توفير خدمات نوعية تعكس طموحات النادي وتواكب التطور الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي في السعودية، كما تعزز من حضور القادسية في مختلف المرافق الحيوية».