تنوّعت تغريدات «إكس» في الأيام الماضية صراعات الدوريات في العالم في أشدها، صراع النصر والهلال في الدوري السعودي، وأرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. الولايات المتحدة الأمريكية نشرت فيديوهات قالت إنها لأطباق طائرة. شاهدت بعضها، قناعتي القديمة أنَّ في الكون العظيم عوالم لا نعرفها، وسكان يشبهوننا ولا يشبهوننا، منهم من نتفوَّق عليهم علميًّا، ومنهم من يتفوَّقون بمراحل. المهم ألا نحاول التواصل معهم كما يفعل العلماء اليابانيون الذين يبثون موجات إذاعية للفضاء أملًا باستقبال الرد عليها، نحن لا نعرف عن الفضائيين شيئًا فلماذا نستدعيهم، لدينا ما يكفي من الحروب.

قبل أيام توفي تيد تيرنر، مؤسس CNN، الرجل الذي بمساعدة الصحفي ريس شونفليد أسس مفهوم التخصص التلفزيوني والبث المتواصل. عشرات التغريدات قرأتها عن تيد، اخترت منها تغريدة نبيل فهد المعجل، الذي كان شاهدًا على بداية الـ CNN «عندما وصلت إلى أمريكا للدراسة الجامعية بداية عام 1980، لم يكن هناك سوى القنوات الرئيسة الثلاث ABC و CBS وNBC والقنوات المحلية في ولاية أوريجون ونلتقطها عبر antenna الموصل بالتلفزيون. فجأة وبلا مقدمات بدأنا بمشاهدة قنوات جديدة عبر تقنية Cable Tv «تلفزيون الكابل»، ومنها خرج علينا إعلامي اسمه تيد تيرنر بقناة إخبارية CNN تبث على مدار الساعة، ضحكنا عليه كثيرًا، فمن ذا الذي يريد مشاهدة الأخبار 24 ساعة ناهيك عن مشاهدتها في الفجر؟ كانت الفكرة أكبر من أن يستوعبها العامة، وبحاجة لعقل يفكر خارج الصندوق.

ظلت تجربته محل شك حتى جاءه الفرج عند غزو العراق للكويت وتحريرها عام 1991.

اتجهت حينها أعين وآذان كل الناس إلى القناة التي ضحكوا منها سابقََا لتصبح قناتهم المفضلة. الكثير من الطرائف التي نقرؤها عن السياسيين غير حقيقية، لكنها تنتشر ويتناقلها الناس على أنها حقيقة، حساب روائع الأدب العالمي غرد عن تشرشل «قال رجل لتشرشل: يا «أحمق»! فاعتقلته الشرطة. وفي اليوم التالي احتج النواب: منذ متى يُعتقل المواطن بسبب شتم رئيس الوزراء؟ فأجاب تشرشل مبتسمََا: لم يُعتقل لأنه شتمني.. بل لأنه كشف سرََا من أسرار الدولة!». إلى أي درجة سيساهم الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام مستقبلًا؟ تغريدة من حساب أخبار الذكاء الاصطناعي تشير لوجوده في عالم البودكاست بشكل مثير «حوالي 35% من البودكاست الجديدة التي تُطلق حاليًّا تُصنع بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي! الحلقات تتكوَّن من ساعات من الأصوات الاصطناعية التي تتحدث مع بعضها بعضًا، حيث تنتج شركات الذكاء الاصطناعي آلاف الحلقات يوميًّا دون تدخل بشري تقريبًا». عبد الوهاب غرد معجبًا بذكاء فتاة حدد معها موعدًا للقاء «في أول موعد لنا، أذهلتني بحدة ذكائها وعمق تفكيرها، وبُعد نظرها، إذ إنها لم تأتِ». خالد الشرهان غرد بطرافة «اليوم الذكرى السنوية الثانية على فلوسي اللي سلفتهم لواحد من الأصدقاء وقال بيرجعهم بعد أسبوع».