المسيليم يغيب بإرادته.. وجدة يفقد 4

يستمر غياب ياسر المسيليم، حارس المرمى المخضرم، عن فريق جدة الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، الذي تبقّت عليه مباراة وحيدة.

وطلب المسيليم من المدرب البرازيلي روبرتو أوليفيرا إبعاده عن التشكيل في المباريات الأربع الأخيرة من دوري «يلو» للدرجة الأولى، وفقًا لما ذكرته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وتفسيرًا لموقف الحارس السابق لفريق الأهلي، أوضح سامح شكري، مدرب الحراس: «ياسر ضرب مثلًا رائعًا للاعبي كرة القدم بطلبه عدم اللعب أمام البكيرية والزلفي والعروبة، والطائي الخميس المقبل، رغبةً منه في إتاحة فرصة المشاركة أمام زميله الحارس فارس الجهني».

وأضاف لـ «الرياضية» شكري: «أراد، بعد تقديمه موسمًا جيدًا، رفع الروح المعنوية لزميله، الذي يقدم أيضًا مستويات مقنعة للجهاز الفني».

وخلال الجولات الثلاث الماضية، بقِيَ المسيليم «42 عامًا» خارج قوائم المباريات، التي شهِدت التعادل خارج الأرض مع البكيرية 1-1، والتعادل مع الزلفي 1-1 في جدة، والخسارة 0-4 من العروبة، السبت في جدة.

وتُختتَم جولات الدوري بالـ 34، التي تجمع بين الفريق الملقّب بـ «البحارة» والطائي في حائل.

ورجّحت مصادر «الرياضية» دخول كتيبة أوليفيرا إلى المباراة منقوصةً من أربعة لاعبين أصيبوا جميعًا السبت، وهم يوسف الحربي، لاعب الوسط، وعبد الإله البريه، لاعب الوسط الهجومي، والمدافع أحمد الشمراني، والمهاجم البرازيلي وولميرسون برايا.

وأصيب الحربي بشد في العضلة الأمامية اليمنى، والبريه بشد في العضلة الضامة، والشمراني بشد في العضلة الخلفية اليسرى، فيما تعرض وولميرسون إلى تقلص والتهاب في وتر عضلة السمانة اليسرى. ويتابع الدكتور مصطفى السيسي، اختصاصي العلاج الطبيعي في النادي، حالة اللاعبين الأربعة.

ويمتلك جدة 36 نقطة، يحتل بها المركز الـ 13 في جدول الترتيب، وتأكَّد في وقتٍ سابقٍ بقاؤه بين فرق الدوري. ومنح أوليفيرا اللاعبين يوم راحةٍ الأحد، على أن تُستأنف التدريبات الإثنين استعدادًا لمباراة الطائي، التي لن تغيّر نتيجتها مركز الفريق.