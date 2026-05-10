المرة الرابعة.. توريس يزور شباك الريال

عادل الإسباني فيران توريس، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، رصيده التهديفي أمام ريال مدريد مع 4 فرق أخرى هز شباكها بالعدد ذاته، بعدما سجل الهدف الثاني خلال كلاسيكو، الأحد، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف توريس عند الدقيقة 18، بعد 9 دقائق من هدف التقدم الذي أحرزه الإنجليزي ماركوس راشفورد، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في شباك ريال مدريد.

وبات الفريق المدريدي خامس فريق يستقبل 4 أهداف من فيران توريس بعد أوساسونا، وفالنسيا، وإلتشي، ونيوكاسل الإنجليزي، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.