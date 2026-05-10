قمة تُحسم في الملعب وتُهدر خارجه

في كرة القدم الحديثة، هناك مباريات تُلعب، وهناك مباريات تُصنع. وديربي الهلال والنصر في مايو 2026 لم يكن مجرد مواجهة على ثلاث نقاط، بل كان فرصة لصناعة حدث عالمي بحجم المشروع الرياضي السعودي.

النصر دخل القمة متصدرًا، والهلال يطارده، في سباق دوري وصل إلى ذروته. بطل متوّج يسعى لتأكيد الهيمنة، ومتصدر يريد قتل المنافسة، وجماهير تنتظر ليلة كان يفترض أن تتحول إلى واحدة من أكبر الحكايات الرياضية في المنطقة.

كل شيء داخل الملعب كان حاضرًا. نجوم عالميون، جماهير ضخمة، ناقل دولي، انتشار رقمي واسع، وصراع تاريخي يمتد من المدرجات إلى ذاكرة الكرة السعودية.

لكن الحقيقة الأهم أن المباراة كانت أكبر من الطريقة التي قُدمت بها.

دوري روشن السعودي اليوم لم يعد بطولة محلية، بل منتجًا عالميًا يصل إلى أكثر من 180 منطقة عبر عشرات الناقلين الدوليين، ويمتلك قدرة حقيقية على جذب انتباه العالم. لكن الانتباه وحده لا يصنع قيمة مستدامة، بل سردية الحكاية.

المشكلة لم تكن في جودة المباراة، بل في غياب صناعة الإحساس الذي يسبقها. في الدوريات الكبرى، القمم تبدأ قبل أسابيع، عبر محتوى سينمائي، قصص تاريخية، حملات جماهيرية، وموجات رقمية تجعل العالم يشعر أن المباراة حدث لا يجب تفويته.

وهنا تحديدًا كانت الفرصة الكبرى.

لأنك لا تملك مجرد لاعبين بل تملك اثنين من أكبر الأسماء التسويقية في تاريخ كرة القدم الحديثة.

كريستيانو رونالدو ليس مجرد نجم داخل الملعب، بل إمبراطورية إعلامية عالمية. رجل يتجاوز مجموع متابعيه عبر منصات التواصل حاجز المليار متابع، ويمتلك خمس كرات ذهبية وأكثر من 30 لقبًا، وتحول إلى منصة تسويقية متنقلة قادرة وحدها على جذب أنظار العالم لأي حدث يشارك فيه.

وفي الجهة الأخرى، يقف كريم بنزيما، المتوج بالكرة الذهبية 2022، وقائد واحدة من أعظم حقب ريال مدريد الأوروبية. لاعب يحمل إرثًا كرويًا ضخمًا، ويمثل امتدادًا لصراع أوروبي تاريخي انتقل إلى الملاعب السعودية.

وجود رونالدو وبنزيما في ديربي سعودي ليس تفصيلًا عابرًا، بل مادة تسويقية عالمية ضخمة كان يمكن أن تتحول إلى حملة دولية كاملة.

صراع زميلين سابقين، أسطورتين لعبتا في أكبر مسارح كرة القدم، يلتقيان مجددًا في الرياض، وسط مشروع سعودي يعيد تشكيل خريطة اللعبة عالميًا. هذه ليست مجرد مباراة، هذه قصة جاهزة للبيع عالميًا.

لكن بدل أن تتحول القمة إلى أسبوع محتوى متكامل، ظهرت وكأنها مباراة كبيرة تُغطى بطريقة تقليدية. لا سردية ممتدة، لا محتوى استثنائي يسبق اللقاء، لا استثمار كامل في قوة النجوم وتأثيرهم الرقمي، ولا حملة تصنع شعور الترقب العالمي كما يحدث في كبرى الدوريات.

في اقتصاد الرياضة، القيمة لا تُصنع فقط من النتيجة، بل من حجم الضجيج الذي يسبق الحدث، ومن قدرة المنظومة على تحويل المباراة إلى تجربة عالمية متكاملة.

الرعايات ترتفع عندما يرتفع الزخم. حقوق البث تتضاعف عندما تتحول المباراة إلى قصة عالمية. والجمهور لا يشتري تذكرة فقط، بل يشتري شعورًا بأنه جزء من حدث تاريخي.

الهلال والنصر سيقدمان إن شاء الله داخل الملعب قمة تليق بالمشروع السعودي، لكن خارج الملعب، بقي السؤال حاضرًا:

هل استثمرنا فعلًا في أكبر ديربي تملكه المنطقة؟

لأن العالم اليوم لا يبحث فقط عن كرة قدم قوية، بل عن قصة قوية تُروى حولها.

وديربي الهلال والنصر كان يملك كل عناصر القصة العالمية ، لكنه لم يُقدَّم بعد بالحجم الذي يليق به.