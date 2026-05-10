بعد 7 أعوام.. برشلونة يعيد ذكرى الخماسية

كرر فريق برشلونة الأول لكرة القدم، تقدمه على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من الكلاسيكو، للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019 الذي توج به المارد الكاتالوني، خلال مواجهة القطبين الأحد ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة أنهى الشوط الأول متقدمًا بالنتيجة ذاتها في مواجهة الموسم قبل 7 أعوام، بعدما سجل البرازيلي فيليبي كوتينيو والأوروجوياني لويس سواريز هدفي التقدم.

وفي الشوط الثاني من تلك المواجهة، قلص البرازيلي مارسيلو الفارق لريال مدريد، قبل أن يعود سواريز ويسجل الهدفين الثالث والرابع، فيما اختتم التشيلي أرتورو فيدال خماسية الفريق الكاتالوني.

يذكر أن فوز برشلونة أو تعادله يجعله بطلاً للدوري الإسباني للمرة الـ29.