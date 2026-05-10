أرتيتا: أحداث وست هام برهنت على روعة الدوري

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الأول لكرة القدم، أن اأحداث التي شهدتها مواجهة فريقه أمام ضيفه وست هام يونايتد، الأحد، برهنت على روعة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج أرسنال فائزًا بهدف دون رد عن طريق نجمه البلجيكي لياندرو تروسارد، في الدقيقة 83، ليقود فريق المدرب الإسباني إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، وتعزيز موقعه في صدارة الترتيب.

وشهدت المباراة إثارة بالغة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة، بعدما قرر حكم اللقاء إلغاء هدف لوست هام بداعي وقوع خطأ على ديفيد رايا، حارس مرمى أرسنال، الذي نال ثلاث نقاط ثمينة.

وقال أرتيتا في حديثه لبرنامج «ماتش أوف ذا داي» بهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل ممتاز. صنعنا ثلاث فرص خطيرة لكننا لم نتمكن من التسجيل، ثم تعرض بن وايت للإصابة واضطررنا لإجراء تعديلات».

وأضاف المدرب الإسباني: «لم تكن الأمور تسير على ما يرام، واضطررنا لتغيير كالافيوري بين الشوطين، وهو تغيير آخر، لذا لم يكن الوضع مثاليًا. لكنني أعتقد أننا أظهرنا شجاعة كبيرة في إجراء هذه التغييرات فمارتن أوديجارد قدم عملًا رائعًا أنقذ لنا المباراة، بالإضافة إلى تصد من ديفيد رايا حارس المرمى في الدقيقة 70».

وأوضح أرتيتا: «في النهاية، هذه هي روعة الدوري الإنجليزي الممتاز، ووسط كل هذه الفوضى ومع وجود حارس المرمى في منطقة الجزاء، تمكنوا من التسجيل، أظهر الحكم وتقنية الفيديو المساعد VAR شجاعة كبيرة بإيقاف اللعب وتحليله ومنح الحكم فرصة اتخاذ القرار».

وتحدث أرتيتا عن انتظار إلغاء هدف وست هام، حيث قال: «حدسي، لأني شاهدت اللقطة مباشرة، كان يقول إنها ستكون مخالفة لكنني أتفهم الأمر، وأدركت أن على الحكام أن يكونوا في ذلك الموقف ويتخذوا ذلك القرار ويغيروا مجرى المباراة، يا لها من مسؤولية يا له من قرار مصيري».