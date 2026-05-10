ثنائية اتحادية تعزز حظوظ الآسيوية

حقّق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فوزًا سنويًا معتادًا على ضمك، مساء الأحد، ضيَّق به الخناق على التعاون معزّزًا فرصه في سباق المركز الخامس المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولحساب الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، كسِب الاتحاد، سادس الترتيب، ضيفه ضمك 2-1، ووصل إلى النقطة 52، بالتساوي مع صاحب المركز الخامس، مستفيدًا من هدفٍ متأخرٍ أحرزه الجناح البديل عبد العزيز البيشي في الدقيقة 90+4.

وتقدم أصحاب الأرض عبر الجزائري حسام عوار، لاعب الوسط، الذي أحرز هدفًا في الدقيقة 24. وأدرك المهاجم الإيفواري ياكو ميتي التعادل للضيوف في الدقيقة 73.

وتساوى الاتحاد مع التعاون، مع تبقي ثلاث مباريات لكلٍ منهما، لكن جدول الترتيب يمنح «السكري» المركز الخامس، بسبب فارق الأهداف «16 مقابل 10».

وللموسم الخامس على التوالي، يفوز الاتحاد على ضمك خلال النصف الثاني من مسابقة الدوري.

ولُعِبَت المواجهات الخمس في جدة، وأسفرت عن انتصار «النمور» 2-1، 3-0، 4-1، 1-0، وأخيرًا 2-1 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

ويتنافس التعاون والاتحاد والاتفاق، السابع بـ 49 نقطة، على المركز الخامس، الذي يخوض صاحبه الملحق التمهيدي المؤهل إلى مرحلة المجموعات من دوري الأبطال.