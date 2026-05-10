«تراس الخبر».. تجربة تجمع الترفيه والاسترخاء

دشّنت أمانة المنطقة الشرقية مشروع «تراس الخبر» أخيرًا، والذي يمثل خطوة تعكس تسارع وتيرة التطوير الحضري، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الخبر وجهة سياحية وترفيهية رائدة، مع إطلاق مشاريع نوعية تُعيد تشكيل الواجهة البحرية، وتقدم تجارب عصرية متكاملة تلبي تطلعات السكان والزوار، وتواكب مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة.

ويمثل المشروع المرحلة الأولى من تطوير واجهة الخبر البحرية، ويمتد على مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع، وبإطلالة بحرية تزيد على 600 متر طولي.

ويضم «تراس الخبر» أكثر من 20 عنصرًا ترفيهيًا متنوعًا، تشمل مناطق مخصصة للياقة البدنية، وملاعب رياضية، وساحة للتزلج في الهواء الطلق، إضافة إلى مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية، بما يوفر بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يحتوي المشروع على ساحة تفاعلية، ومسطحات خضراء، ومناطق جلوس بإطلالات مباشرة على البحر، إلى جانب نافورة موسيقية تفاعلية تمتد على مساحة 400 متر مربع، وزوايا مخصصة لالتقاط الصور التذكارية، ومجسمات جمالية تعزز الهوية البصرية للموقع.

ويقدم «تراس الخبر» خدمات حديثة تشمل أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتركيب منظار تلسكوبي للمشاهدة للمرة الأولى على مستوى المنطقة الشرقية، مما يمنح الزوار تجربة فريدة للاستمتاع بالمشهد البحري.

وصُمم المشروع بعناية لتقديم تجارب متنوعة تناسب مختلف الفئات، ضمن جهود مستمرة لترسيخ مكانة الخبر بصفتها إحدى أفضل المدن للعيش والعمل على مستوى العالم، من خلال مشاريع تطويرية تعزز الجاذبية السياحية وترتقي بالمشهد الحضري.

