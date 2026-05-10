موسم المانجو.. حدائق صبيا تتجاوز 523 ألف متر

تزدان محافظة صبيا بمقومات طبيعية وزراعية جعلت منها إحدى الوجهات الحيوية في منطقة جازان، إذ تمتاز بموقعها الجغرافي وتنوّع نشاطها الاقتصادي، إلى جانب حضورها كوجهة سياحية موسمية مع احتضانها فعاليات حصاد المانجو والفواكه الاستوائية، الذي يستقطب الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» عزّزت أمانة منطقة جازان، ممثلةً ببلدية محافظة صبيا، جاهزية المرافق الترفيهية بالمحافظة، من خلال استكمال تجهيز 10 حدائق عامة في المحافظة والمراكز التابعة لها، بإجمالي مساحات تتجاوز 523.875 مترًا مربعًا، تهيئةً لاستقبال زوار المهرجان، ودعمًا للحركة السياحية والارتقاء بجودة الحياة.

وأشارت بلدية المحافظة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن برامج تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يعزز جاذبية المحافظة خلال موسم المانجو، ويتماشى مع مستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030.