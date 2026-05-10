كونسيساو: تقبّلوا واقع المنافسة على الخامس

دعا البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى تقبُّل واقع منافسة حامل اللقب على المركز الخامس في دوري روشن السعودي.

وبعد الفوز 2-1 على ضمك، مساء الأحد في جدة ضمن الجولة الـ 32، صرَّح البرتغالي خلال مؤتمرٍ صحافي: «كانت مباراةً صعبةً، الخصم ليس سهلًا».

وشدد على قيمة تحقيق الانتصار في المراحل الأخيرة من الموسم، حاثًّا على تقبّل الواقع بقوله: «هذا هو الواقع وعلينا تقبّله، المركز الخامس ليس طموحنا، لكن في نفس الوقت فوزُنا اليوم مهم».

وتساوى الاتحاد مع التعاون، خامس الترتيب، برصيد 52 نقطة، لكنه بقِيَ في المركز السادس، بسبب فارق الأهداف «16 مقابل 10».

ويتنافس الفريقان، وكذلك الاتفاق السابع بـ 49 نقطة، على المركز الخامس، المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدّم الاتحاد على ضمك بهدف للجزائري حسام عوار، لاعب الوسط، في الدقيقة 24. وأدرك المهاجم الإيفواري البديل ياكو ميتي التعادل في الدقيقة 73. وقبل صافرة النهاية، في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، أحرز الجناح البديل عبد العزيز البيشي هدف فوز «النمور».