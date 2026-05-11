بعد بلانيس.. الاتحاد يعلّق ملف الإسبان

علّقت إدارة الاتحاد ملف تجديد عقود الإسبان العاملين داخل النادي، التي تنتهي مع ختام الموسم، في انتظار حسم مستقبلهم بعد تقييم شامل، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الإدارة الاتحادية تدرس جدوى استمرار بعض الأسماء خلال المرحلة المقبلة، ضمن مراجعة إدارية وفنية تشمل الهيكلة الحالية، مع التوجه للإبقاء على العناصر التي قدمت عملًا لافتًا خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اقتراب رحيل الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي، ما فتح باب مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالفريق الأول والإدارة الرياضية.

وذكر حساب «الرياضية ـ عاجل» عبر منصة «إكس»، 22 مارس الماضي، نقلًا عن مصادر خاصة أن إدارة ‏نادي الاتحاد تتجه إلى إنهاء التعاقد مع بلانيس بعد مناقشة ومراجعة الأمور القانونية كافة.

يذكر أن بلانيس أصبح مديرًا رياضيًّا للاتحاد في يناير 2024.