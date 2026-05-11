برشلونة بطل.. والريال موسم «صفري»

فاز فريق برشلونة الأول لكرة القدم على ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين دون رد في كلاسيكو الدوري الإسباني، الأحد، ليحسم تتويجه بلقب الموسم الجاري قبل ثلاث جولات من انتهاء المسابقة.

وحسم برشلونة المهمة بهدفين في الشوط الأول، سجلهما ماركوس راشفورد وفيران توريس في الدقيقتين 9 و18 من المباراة التي لعبت على ملعب كامب نو معقل الفريق الكاتالوني الذي احتفل بتحقيق اللقب الـ29 في تاريخه وسط جماهيره.

وبهذا الفوز رد برشلونة اعتباره من الخسارة 1-2 في مباراة الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو، ليرفع رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، ويتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

في المقابل، تجمد رصيد ريال مدريد عند 77 نقطة في المركز الثاني، ليتأكد خروجه بموسم صفري، ويتجمد رصيده عند 36 لقبًا.

كما خسر الريال اللقب الثاني الموسم الجاري أمام منافسه المباشر بعد السقوط بنتيجة 2-3 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي لعب في يناير الماضي بالسعودية.

وواصل الألماني هانز فليك تفوقه على ريال مدريد بالفوز في 6 مواجهات كلاسيكية مقابل خسارة وحيدة على مدار الموسمين الجاري والماضي متفوقًا على ثلاثة مدربين مختلفين، وهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسبانيان تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا.