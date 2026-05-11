8 منصات عالمية تطلب الديربي

تلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلبات من ثماني قنوات متلفزة، ومنصات عالمية، ومؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل تغطية ميدانية لمواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم، وضيفه الهلال، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

ووفق المصدر عينه، ضمت قائمة الجهات الراغبة في التغطية الميدانية عددًا من القنوات والمنصات الدولية، بينها شبكة «GLOBO» البرازيلية بطاقم مكوّن من أربعة أشخاص، إضافة إلى قناة «Sporty TV» التي تبث في دول إفريقية عدة، إلى جانب صحافيين من الصين وفرنسا وإسبانيا.

وتشمل القائمة صنّاع محتوى متخصصين في كرة القدم، يعتزمون تقديم تغطيات مباشرة وتقارير من داخل الملعب، إلى جانب رصد الأجواء المصاحبة للمواجهة.

وبحسب الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تنقل 45 وسيلة إعلامية منافسات الدوري عبر مختلف المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدد مواجهة الديربي المرتقبة على ملعب «الأول بارك» بشكل كبير ملامح اللقب، إذ يحتاج النصر إلى الفوز من أجل حسم الدوري قبل الجولة الأخيرة، أما الهلال فإنه لا خيار أمامه سوى الانتصار لتعزيز حظوظه في المنافسة.

ويتصدر الفريق النصراوي الترتيب برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، بينما يأتي الهلال ثانيًا بـ77 نقطة من 31 لقاء.