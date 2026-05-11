الاتحاد يخطف الفوز

بهدفٍ في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، اقتنص فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ثلاث نقاط ثمينة في سباق المركز الخامس، بفوزه الأحد على ضيفه ضمك 2-1، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، لحساب الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.. وخطف الجناح البديل عبد العزيز البيشي هدف الانتصار، الذي رفع رصيد الفريق إلى 52 نقطة، بالتساوي مع التعاون، خامس الترتيب بأفضلية فارق الأهداف.. ويتنافس الفريقان، وكذلك الاتفاق السابع بـ 49 نقطة، على المركز الخامس المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة. تصوير: علي خمج