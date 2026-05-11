آس: برشلونة عقوبة ريال مدريد

تغنت صحيفة «آس» الإسبانية بفريق برشلونة الأول لكرة القدم بعد تتويجه بلقب الدوري «لا ليجا» للمرة الـ29 في تاريخه عقب فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بثنائية نظيفة في قمة منافسات الجولة ال35، الأحد.

وأفرد الموقع الإلكتروني للصحيفة الواسعة الانتشار صورة كبيرة للاعبي الفريق الكاتالوني تبرز احتفالاتهم باللقب بعد مراسم التتويج، وكتبت: «حصد برشلونة لقب الدوري، بينما عانى ريال مدريد من عقاب مضاعف: خسارته بفارق نقاط يكاد يكون مخزيًا، ومشاهدة احتفالات البلوجرانا كمجرد متفرج».

وأضافت آس في سياق تحليلها للمباراة: «كانت هذه المرة الأولى التي يُحسم فيها لقب البطولة بفارق كبير من النقاط، قد يبدو الأمر مثيرًا، لكنه لم يكن كذلك، كان ريال مدريد في حالة خمول تام لأسابيع، وتفاقمت حالته بسبب الانهيار الذي أشبه بحرب أهلية خلال الأسبوع الذي اكتشفوا فيه أن هناك ما هو أسوأ من مجرد استقبال حافل للفائز، وأكدت الهزيمة المذلة في الكامب نو أن الفريق كان في حالة سبات أو خارج المنافسة لفترة من الزمن».

من جهتها، ركزت صحيفة ماركا الموالية لريال مدريد على سرعة حسم الكلاسيكو من جانب برشلونة، وقالت: «حسم راشفورد وفيران توريس المباراة في غضون 20 دقيقة أمام ريال مدريد الأقل مستوى»، مؤكدة أن البلجيكي تيبوا كورتوا حارس ريال مدريد منع فريقه من تكبد خسارة ثقيلة في إشارة إلى الهجمات الخطيرة التي تصدى لها.

وتابعت: «احتفل برشلونة بلقب الدوري الإسباني بفوزه على ريال مدريد في مباراة كلاسيكو افتقرت إلى الإثارة، لعب البلوجرانا كما هو متوقع منهم: فريق متماسك ومتحد، بتناغمٍ تام حتى في غياب بعض العناصر، سواءً من النجوم أو البدلاء. ضغطٌ هجومي، ودقة في التمرير، وإيمانٌ راسخٌ بالفلسفة التي يتبنونها مع مدربهم. باختصار، فريقٌ يقوده هانسي فليك، ويُكرّس لاعبوه أنفسهم لخدمته. شيءٌ كان عليه ريال مدريد قبل فترة ليست بالبعيدة، وتبدو اليوم وكأنها ذكرى بعيدة».