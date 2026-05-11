نيوم يبحث عن الأولى أمام الشباب

يحل فريق الشباب الأول لكرة القدم، ضيفًا على نظيره نيوم، في المواجهة التي تجمعهما عند الـ 07:50 مساء الإثنين، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وأنهى الشباب مواجهة الدور الأول، الأولى لهما في دوري المحترفين، بفوز على منافسه بثلاثية مقابل هدفين، سجلت عن طريق البلجيكي يانيك كاراسكو «هدفين» وهمام الهمامي، فيما سجل لنيوم الفرنسي سايمون بوابري المنتقل إلى الهلال في الفترة الشتوية، والجزائري سعيد بن رحمة.

ويدرك الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب نيوم، صعوبة منافسه، ويأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز الأول له وخطف النقاط الثلاث.

في حين يسعى الجزائري نور الدين زكري، إلى تعويض خسارة الفريق الماضية أمام النصر، والعودة من تبوك، بالنقاط الثلاث، والمواصلة فيما تبقى من مباريات الدوري، لتحسين مركزه في الترتيب.

ويحتل نيوم المرتبة الثامنة برصيد 41 نقطة، في المقابل يملك الشباب 32 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة.