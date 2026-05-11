عقدة الأهلي تهدد التعاون

يطمح فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى كسر عقدة تلاحقه دوريًا منذ خمسة أعوام أمام الأهلي حين يستضيفه، الإثنين، على ملعبه في بريدة، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعود الفوز الأخير للفريق القصيمي على نظيره الجداوي في ملعبه إلى 7 مايو 2021، حينما تفوَّق عليه 4ـ2 بمباراتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ 26.

وجاءت رباعية التعاون في تلك المواجهة عن طريق لياندر تاوامبا، وكاكو، وأحمد عسيري، وعلي النمر، فيما أحرز سلمان المؤشر ثنائية الأهلي.

وبعدها، لعب الفريقان ثلاث مبارياتٍ في بريدة على صعيد منافسات الدوري دون أن يتمكَّن التعاون من تحقيق الفوز، إذ كسب الأهلي مباراتين، وانتهت مواجهة بالتعادل.

وإجمالًا، تقابل الفريقان 29 مرةً على صعيد منافسات الدوري، انتهت 13 منها لمصلحة الفريق الأهلاوي، مقابل ستة انتصاراتٍ للتعاون، بينما حضر التعادل 10 مراتٍ.

وحضرت الأهداف في جميع تلك المباريات باستثناء مواجهة وحيدة، انتهت بالتعادل السلبي، علمًا أنَّ أكبر انتصارٍ للأهلي كان بنتيجة 5ـ1، الأولى في الجولة الـ 23 لموسم 2017ـ2018، أما أكبر فوز تعاوني فكان بنتيجة 4ـ2، وحققه في الجولة الـ 26 لموسم 2020ـ2021.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 52 نقطة، إثر فوزه في 15 مباراة، وتعادله بسبع، وخسارة تسع مباريات، ويطمح إلى تحقيق الانتصار والمحافظة وضمان المركز الخامس المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

في الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 72 نقطة، حصدها من 22 انتصارًا، وستة تعادلات، وخسر ثلاث مباريات، ويسعى إلى الحفاظ على المركز الثالث بعد أن فقد رسميًا فرصة التتويج بلقب الدوري.