«موتو جي بي».. بطل العالم يخضع لجراحتين ناجحتين

خضع الإسباني مارك ماركيس، سائق فريق دوكاتي وبطل العالم الحالي في فئة «موتو جي بي»، لعمليتين جراحيتين ناجحتين في مدريد، غداة تعرضه لحادث سقوط قوي خلال سباق السرعة في جائزة فرنسا الكبرى على حلبة لومان.

وأوضح فريق دوكاتي الرسمي في بيان له الأحد: «يتعافى مارك ماركيس حاليًا في مستشفى روبير الدولي في مدريد، حيث خضع بنجاح لعمليتين جراحيتين . وتمكن الفريق الطبي من تثبيت كسر عظمة مشط القدم الخامسة في قدمه اليمنى».

وبينما كان يحتل المركز السابع، تعرض الدراج الكاتالوني البالغ 33 عامًا والحائز على لقب بطل العالم سبع مرات في الفئة الأولى، لحادث سقوط عنيف في اللفة قبل الأخيرة من سباق السرعة، حيث سقط من فوق مقود دراجته النارية قبل أن يرتطم بالأرض بقوة.

كما خضع ماركيس لجراحة أخرى في كتفه الأيمن في الوقت نفسه والتي كانت مقررة قبل حادثه على حلبة بوجاتي.

وأضاف الفريق الإيطالي: «سيقضي الليلة في المستشفى ويعود إلى منزله الإثنين لبدء برنامج إعادة التأهيل. وسيتحدد موعد عودته إلى المنافسة بناء على مدى تحسن حالته خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

ويواجه ماركيس الذي سيغيب على الأقل عن سباق جائزة كاتالونيا الكبرى في نهاية الأسبوع المقبل، مهمة صعبة لحسم لقبه الثامن في بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي» بنهاية الموسم، حيث يتأخر حاليًا بفارق 71 نقطة عن الإيطالي ماركو بيتسيكي «أبريليا» متصدر الترتيب العام للدراجين.