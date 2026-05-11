أمير الشرقية يستقبل إدارة وسيدات النهضة

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، الإثنين، عبد الله النهدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النهضة، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من لاعبات الفريق الأول لكرة القدم وذلك بمناسبة صعودهن إلى الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات.

وهنأ أمير المنطقة الشرقية إدارة النادي والطاقم الفني واللاعبات على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع الرياضي من تطور وتمكين يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة السعودية، متمنيًا للفريق مواصلة التميز وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

بدوره قدم النهدي لأمير المنطقة الشرقية عرضًا عن مسيرة الفريق خلال الموسم الرياضي، وما تحقق من نتائج أسهمت في تأهله إلى الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات، إلى جانب خطط النادي المستقبلية الهادفة إلى تطوير المواهب ورفع مستوى الأداء الفني، بما يعزز حضور الرياضة النسائية ويسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الرياضي في السعودية.