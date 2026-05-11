اتحاد الكريكت يتوج أبطال التصفيات

اختتم الاتحاد السعودي للكريكت حفل تتويج أبطال تصفيات البطولة الوطنية للكريكت، المنظم في الرياض، العاصمة السعودية، بحضور ممثلي الروابط المشاركة ومنسوبي اللعبة، وبرعاية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، كُرم أبطال ونجوم أربع روابط مشاركة وهي: رابطة الرياض للكريكت، دوري الرياض للكريكت، رابطة القصيم للكريكت، ودوري القصيم الممتاز.

وتوّج نواف بن معيض العتيبي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت، وطارق بن زياد سقّا، الرئيس التنفيذي الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين.

وحصد فريق Samacom CC لقب التصفيات، ونجح فريق Punjab Evergreen في خطف لقب دوري الرياض للكريكت. وفي رابطة القصيم للكريكت، فاز فريق Jani Cricket Club باللقب، بينما حصل فريق Al Fatah CC على لقب دوري القصيم الممتاز.

وتأتي هذه النسخة باعتبارها النسخة الثالثة من البطولة، بعد النجاح الذي حققته البطولة في موسميها الماضيين، ضمن جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار اللعبة، ورفع مستوى التنافس في مختلف مناطق السعودية، والإسهام في دعم مستهدفات جودة الحياة من خلال توسيع قاعدة المشاركة الرياضية والمجتمعية.

وتشهد البطولة مشاركة 14 رابطة من مختلف المناطق، على أن تنظم المرحلة النهائية خلال سبتمبر المقبل، بحضور أبطال كافة الروابط المتأهلة، للتنافس على لقب البطولة الوطنية للكريكت.