القادسية يتمسك بالكسار حتى 2028

اتفقت إدارة نادي القادسية مع أحمد الكسار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، على تمديد عقده الاحترافي الحالي موسمين إضافيين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أن الكسار ينتهي عقده يناير المقبل بعد أن تعاقدت معه الإدارة القدساوية قادمًا من الفيحاء في فترة الانتقالات الشتوية 2024.

وكشف المصدر عن أن إدارة النادي الشرقي مددت عقد الكسار موسمين إضافيين حتى يناير 2028.

وسبق للكسار خوض تجارب عدة في أندية الترجي، الرائد، الاتفاق والفيصلي والفيحاء، قبل الوصول إلى محطة القادسية.

ولعب الكسار مع القادسية 7 مباريات منذ انتقاله، استقبلت شباكه 5 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في ثلاث مواجهات.