الهلال.. ثيو وبونو جاهزان قبل «الديربي»

تأكدت جاهزية الفرنسي ثيو هرنانديز والمغربي ياسين بونو، لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم، قبل مواقعة «الديربي» التي تجمعهم أمام مضيفهم النصر، عند الـ09:00 من مساء الثلاثاء، في قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن جميع لاعبي الأزرق العاصمي جاهزون للمواجهة التي ستحدد مسار الفريق في التتويج بلقب دوري المحترفين، ما عدا السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي تأكد غيابه عن المواجهة نتيجة عدم الجاهزية، إذ لا يزال يواصل التأهيل، جراء إصابة عضلة الفخذ الأمامية، إلى جانب حمد اليامي الذي أجرى عملية جراحية في الركبة منذ إصابته أمام التعاون في الجولة العاشرة دوريًا.

ويطمح القطب العاصمي، المتوج الجمعة الماضي، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى تحقيق النقاط الثلاث أمام منافسه الذي يتصدر الدوري بفارق 5 نقاط، مع تبقي ثلاث مواجهات ضد النصر، ونيوم والفيحاء، ويختتم تحضيراته الليلة بحصة تدريبية يشارك فيها جميع اللاعبين تأهبًا للمواجهة الحاسمة.

ومن المنتظر أن يضع الإيطالي سيموني إنزاجي وجهازه الفني، في التدريب الأخير الذي ينطلق عند الـ07:00 من مساء الإثنين، أهم اللمسات الفنية المتعلقة بالمباراة، إذ يعمل على رسم اللمسات الفنية الأخيرة والتكتيك الأخير قبل مواجهة الغريم التقليدي، على أن يضم بعد نهاية التدريب كافة اللاعبين، للدخول في المعسكر ليلة المباراة قبل الاجتماع بهم ظهرًا الثلاثاء لتحديد القائمة الأساسية والأجانب الثمانية، وقائمة البدلاء.

ويملك الهلال في رصيده 77 نقطة، في المرتبة الثانية، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، مع أفضلية مباراتين أمام نيوم والفيحاء، فيما ينتظر النصر مواجهة الديربي قبل أن يختتم مبارياته أمام ضمك في الرياض.