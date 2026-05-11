ميسي يهنئ الأبطال

هنّأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، برشلونة، فريقه السابق، بعد حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني، للمرة الـ 29 في تاريخه والثانية تواليًا.

وبثّ النجم الأرجنتيني تهنئته عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عبر خاصية «القصة» كاتبًا: «الأبطال، عاش برشلونة».

وحسم العملاق الكاتالوني تتويجه باللقب قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم، بعد فوزه على غريمه ريال مدريد الأحد 2ـ0 في «كامب نو».

ورفع الـ «بلاوجرانا» الفارق بينه والنادي الملكي إلى 14 نقطة «91 مقابل 77»، ليحرز اللقب للعام الثاني تواليًا بقيادة الألماني هانزي فليك، مدرب الفريق.

في المقابل، خرج الريال، فريق العاصمة، للموسم الثاني تواليًا خالي الوفاض بعد أن فشل بالتتويج بأيّ لقب.

وغادر ميسي برشلونة عام 2021، بعد 18 عامًا قضاها في أروقته متدرجًا من الأكاديمية حتى الفريق الأول، لينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قضى معه موسمين «2021ـ2023» قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الذي لا يزال في صفوفه.

وعاش ميسي مع برشلونة أيامه الذهبية مسجلًا 474 هدفًا، في 520 مباراة، وقاده إلى لقب الدوري عشر مرات، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، إضافة إلى ألقاب أخرى في مسابقات عدّة، بجانب تتويجه معه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، من أصل ثمان مدوّنة باسمه.