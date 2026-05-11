الإصابة تبعد ميندي وكيسيه عن التعاون

تأكد غياب السنغالي إدوارد ميندي، و الإيفواري فرانك كيسيه، لاعبي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مواجهة التعاون، الإثنين، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي على ملعب الأخير في بريدة بسبب الإصابة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أن الألماني ماتياس يايسله فضّل إراحة الثنائي ميندي وكيسيه وقرر عدم مرافقتهما للبعثة إلى بريدة، الإثنين.

ويفتقد الأهلي إلى جانب الثنائي لخدمات البرازيلي جالينو الذي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة النصر في الجولة قبل الماضية، والتي ستبعده حتى نهاية الموسم.

وضم الألماني يايسله 9 عناصر أجنبية في القائمة المغادرة إلى بريدة وهم البرازيلي روجر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال والفرنسي فالنتين أتانجانا والجزائري رياض محرز والإنجليزي إيفان توني والبرازيلي ريكاردو ماتياس ومواطنة ماثيوس جونسالفيس والفرنسي إنزو ميلوت و البلجيكي ماتيو دامس، على أن يختار ثمانية عناصر في الاجتماع الفني عصر الإثنين.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في دوري «روشن» برصيد 72 نقطة، من 22 انتصارًا و6 تعادلات و3 هزائم.