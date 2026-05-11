سانجاري يخطف جائزة فويه

أحرز المالي مامادو سانجاري، لاعب لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، جائزة «مارك فيفيان فويه» التي تُمنح لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي، وفق ما أعلن المنظمون الإثنين.

وبات سانجاري، صاحب الـ23 عامًا، أحد أبرز المساهمين في الموسم القوي لفريقه، إذ يعد أول لاعب مالي يحرز الجائزة، بعدما قاد لنس إلى احتلال المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان، وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026ـ2027، ليخلف بذلك المغربي أشرف حكيمي، المتوج بالجائزة العام الماضي.

وتفوّق سانجاري في التصويت على السنغاليين لامين كامارا، لاعب موناكو، وموسى نياخاتيه، مدافع ليون.

وتُمنح جائزة «مارك فيفيان فويه» من قبل لجنة تضم نحو مئة من المتخصصين في كرة القدم الفرنسية والإفريقية، من صحافيين ومحللين ولاعبين سابقين، وذلك انطلاقًا من قائمة أولية تضم 11 لاعبًا أعدّتها الأقسام الرياضية في إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس 24.

يُذكر أن الجائزة تم إنشاء النسخة الأولى منها في موسم 2009، وفاز فيها المغربي مروان الشماخ، مهاجم بوردو، وتحمل اسم الكاميروني مارك فيفيان فويه، لاعب خط الوسط السابق، الذي توفي إثر سكتة قلبية خلال مواجهة جمعت بين منتخب بلاده وكولومبيا في الدور نصف النهائي لكأس القارات 26 يونيو 2003 في ليون.