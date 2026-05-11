افتتاح باب التقديم في «سوق البحر الأحمر»

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الإثنين عن فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج «سوق البحر الأحمر» للمشاريع السينمائية، إحدى المنصات الداعمة لصناعة الفيلم في العالم العربي وآسيا وإفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان المقرر تنظيمه خلال الفترة من 3 حتى 12 ديسمبر المقبل في جدة.

وأوضحت اللجنة أن «سوق البحر الأحمر» سيستقبل طلبات المشاريع السينمائية في مراحل التطوير أو الإنتاج أو ما بعد الإنتاج، على أن تنظم فعاليات «سوق المشاريع» خلال الفترة من 5 حتى 9 ديسمبر، بمشاركة نخبة من المنتجين والممولين والموزعين ووكلاء المبيعات وصناع القرار في قطاع السينما العالمي.

ويتيح البرنامج لصناع الأفلام فرصة المنافسة على مجموعة من الجوائز النقدية والعينية، إلى جانب تقديم مشاريعهم أمام جهات إنتاج وتمويل دولية، بما يعزز فرص تطوير الأعمال السينمائية المستقلة ورفع حضورها في الأسواق العالمية.

وحدد المهرجان 11 يونيو المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات المشاريع في مرحلتي التطوير والإنتاج، ويستمر استقبال طلبات مشاريع «الأعمال قيد الإنجاز» حتى 24 يوليو المقبل.