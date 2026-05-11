رونالدو يقترب من الذهب مع النصر.. والهلال يطمح في التأجيل

اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، من التتويج بلقبه المحلي الأول مع الأصفر العاصمي، وذلك عندما يستضيف مطارده المباشر الهلال على ملعب «الأول بارك» في الرياض، الثلاثاء، في ختام الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل، ويسعى إلى تأجيل تتويج رونالدو ورفاقه، في ظل سعيه إلى حرمانه من اللقب في حال نجح في انتزاع النقاط الثلاث ثم الفوز بمواجهتيه الأخيرتين أمام نيوم والفيحاء.

وسيكون هذا السيناريو صعبًا بالنسبة للنصر الذي تصدر الدوري فترات طويلة من الموسم، لكن خسارته مطلع هذا الشهر أمام مضيفه القادسية 1ـ3 والتي أوقفت سلسلته من 19 فوزًا متتاليًا في مختلف المسابقات، أعادت الأمل إلى الهلال في المنافسة على اللقب.

ويدرك النصر جيدًا أن فوزه على الهلال، الثلاثاء، سيمنحه لقب الدوري الـ11 في تاريخه والأول منذ موسم 2019 والأول بقيادة رونالدو، فيما يحمل الهلال الرقم القياسي بـ 21 لقبًا.

وفي موسمه الرابع وبعد 40 شهرًا على انضمامه بصفقة انتقال تاريخية إلى النصر، يعي رونالدو أن فرصته حانت لخطف اللقب، بعد طول انتظار وضمه إلى خزانته المدججة بالكؤوس مع أعظم الأندية الأوروبية كمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى تتويجاته مع منتخب بلاده.

وعلى الرغم من أرقامه التهديفية اللافتة منذ وصوله إلى النصر في أوائل 2023، فشل ابن الـ41 عامًا حتى الآن في إحراز لقب غير دوري أبطال العرب 2023.

وأسهم رونالدو، ثالث لائحة الهدافين، الموسم الجاري برصيد 26 هدفًا، في عودة النصر إلى سكة الانتصارات عقب خسارته أمام القادسية والتي كانت الأولى منذ سقوطه أمام الهلال 1ـ3 في 12 يناير الماضي في الجولة الـ 15.

وسجل «الدون» هدفه الـ100 بقميص النصر عندما وقع على الهدف الثالث في الفوز الكبير على جاره الشباب «4ـ1» منها ثلاثية لمواطنه جواو فيليش، الخميس الماضي في مباراة مقدمة من الجولة الـ 33، بسبب خوض الأصفر نهائي كأس آسيا 2، في الرياض أمام جامبا أوساكا الياباني، السبت المقبل، في سعيه إلى ثنائية ولقب قاري أول منذ 28 عامًا وثالث في تاريخه بعد تتويجه بمسابقتي كأس الكؤوس الآسيوية والكأس السوبر في عام 1998.

ويعول النصر على خبرة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، الذي سبق أن تُوج بلقب الدوري مع الهلال منافسه الثلاثاء في موسم 2024.

وأراح جيسوس لاعبيه البرازيلي أنجيلو والفرنسي كينجسلي كومان أمام الشباب، إدراكًا منه بصعوبة مواجهة الهلال الذي سينزل بكل ثقله لقلب الطاولة خاصة وأنه قادم من تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الخلود الجمعة الماضي، عندما قلب تأخره إلى فوز 2ـ1.

وكان اللقب الأول للهلال بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي منذ توليه قيادة الفريق قادمًا من إنتر ميلان الصيف الماضي.

ويتفوق الهلال على جاره في مباريات الدوري، إذ فاز 19 مرة في 35 مواجهة بينهما، مقابل 9 هزائم و7 تعادلات.

ويدرك الهلال، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر الموسم الجاري دوريًا، جيدًا أن الفوز سيعزز حظوظه في التتويج باللقب، إذ سيقلص الفارق إلى نقطتين مع أفضلية تبقي مباراتين له قبل نهاية الموسم مقابل مباراة واحدة للنصر.

كما أن التعادل سيبقي على آماله لكن مصيره لن يكون بيده لأن النصر سيملك فرصة التتويج في المرحلة الأخيرة في حال فوزه على ضمك صاحب المرتبة الـ15.