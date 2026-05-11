إصابة ميتوما تقلق اليابانيين قبل المونديال

يعيش هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، حالة من القلق بانتظار اتضاح الموقف الطبي لكاورو ميتوما، مهاجم «الساموراي»، ولاعب فريق برايتون الإنجليزي، وذلك قبل إعلان القائمة الرسمية المشاركة في كأس العالم 2026، الجمعة المقبل.

وقال مورياسو، عبر تصريحات صحافية، الإثنين، بشأن إصابة كاورو ميتوما: «أتمنى أن تكون إصابة طفيفة، لكن الجهاز الطبي أخبرني أنها لا تبدو كذلك».

من جانبه، أكد فابيان هورزيلر، مدرب فريق برايتون، أن الأمر بدا وكأنه إصابة في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن النادي بانتظار نتائج الفحص الطبي لتحديد مدى خطورتها.

وغادر ميتوما الملعب وهو يعرج بسبب إصابة تبدو في العضلة الخلفية، خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه التي فاز فيها على وولفرهامبتون 3ـ0 في الدوري الإنجليزي، السبت الماضي.

وتأتي هذه الإصابة لتهدد مشاركة أحد أبرز نجوم اليابان في مونديال 2022، وصاحب هدف الفوز التاريخي على إنجلترا في المباراة التجريبية التي لعبت على ملعب ويمبلي، مارس الماضي، وذلك قبل 5 أسابيع فقط من مواجهة هولندا في المباراة الأولى للساموراي في المونديال 14 يونيو المقبل، في مدينة أرلينجتون بولاية تكساس.

وتزيد هذه الإصابة من أوجاع المنتخب الياباني الذي تأكد غياب تاكومي مينامينو، مهاجمه الأساسي، والذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي، أثناء لعبه مع موناكو الفرنسي، ديسمبر الماضي.