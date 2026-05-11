الألعاب الخليجية.. ندى ورياض يرفعان العلم السعودي

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن اختيار ندى عابد، لاعبة المبارزة، ورياض حمدي، لاعب التايكوندو، رفع علم السعودية في مراسم طابور عرض الدول المشاركة في حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية، مساءٌ الإثنين، التي تستضيفها الدوحة العاصمة القطرية.

وتُفتتح دورة الألعاب الخليجية عند الـ الـ7:00 مساءً، في ميدان الشقب الداخلي، فعاليات النسخة الرابعة في الدوحة حتى 22 من مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية يمثلون كافّة الدول الخليجية.

وحسبما أوضحته اللجنة المنظمة يتضمن حفل الافتتاح عددًا من الفقرات الفنية والفلكلورية القطرية، إضافة إلى أوبريت غنائيّ بعنوان «خليج واحد قلب واحد».

ويمثل فريق السعودية أكثر من 164 لاعبًا ولاعبة في 15 رياضة، وهي، السهام، ألعاب القوى، كرة اليد، المبارزة، السباحة، الرماية، قفز الحواجز، التايكوندو، البلياردو والسنوكر، البولينج، الكاراتيه، البادل، كرة الطاولة، الملاكمة، كرة السلة 3×3.

وتجسد دورة الألعاب الخليجية إحدى الركائز المهمة لتعزيز التعاون الرياضي بين دول مجلس التعاون، وترسيخ قيم الأخوة والتنافس الشريف، بما يدعم مسيرة الشباب الخليجي ويعكس عمق الروابط بين شعوب المنطقة.