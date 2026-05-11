النصر.. العضلة الخلفية تبعد الخيبري عن ديربي الهلال

تعرض عبد الله الخيبري، لاعب محور فريق النصر الأول لكرة القدم، لإصابة عضلية مفاجئة، خلال التدريب الرئيس الذي احتضنه «دار النصر» الأحد الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه، أن الخيبري سيجري مساء الإثنين فحصًا طبيًا، لدى أحد المراكز الطبية المختصة، على موضع إصابته في العضلة الخلفية، على أن يتسلم البرتغالي جورجي جيسوس التقرير الطبي النهائي الخاص باللاعب قبل انطلاق التدريب الليلة.

وبيّن أن الخيبري شعر بآلام في العضلة الخلفية، واضطر إلى مغادرة التدريب، قبل أن يخضع لفحص أولي في العيادة الطبية، والتي تبين فيها عدم مقدرته على أداء التدريب، ما يعني انضمامه إلى البرازيلي أنجيلو جابرييل الذي سيغيب عن مواجهة «الديربي» أمام الهلال، الثلاثاء، والتي يحتضنها ملعب «الأول بارك» في الرياض، في قمة الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

ويجري لاعبو الأصفر العاصمي تدريبهم الأخير الليلة، على أن يضع البرتغالي جورجي جيسوس آخر اللمسات الفنية والتكتيكية، استعدادًا لهذه المواجهة التي ستحدد مصير الفريق نحو التتويج باللقب.

وشارك الخيبري مع النصر الموسم الجاري في 44 مباراة، بمجموع 2361 دقيقة، منها 31 مباراة في دوري «روشن»، سجل هدفًا واحدًا ولم يصنع أي هدف، ونال 6 بطاقات صفراء.