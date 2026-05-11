مرموش.. سلاح جوارديولا في الأمتار الأخيرة

توقع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن يلعب المصري عمر مرموش، مهاجم «السماوي» دورًا أساسيًا في المراحل الختامية من الموسم.

وقال جوارديولا: :«تحدثنا مرات عديدة. أعلم أن الأمر ليس سهلًا بالنسبة لهم، لكني واثق تمامًا أنهم سيلعبون في المباريات المقبلة. أريد تدوير الفريق، لأنه خلاف ذلك لا يمكننا الوصول إلى النهائي أو مباراة بورنموث بقليل من الانتعاش. خصوصًا عمر. الأمر ليس سهلًا لأنك عادة تريد مهاجمًا واحدًا فقط. هو مهاجم صريح، لكن إيرلينج هالاند موجود. هو مهم جدًا بالنسبة لنا، لكن مساهمة عمر، بعدد الأهداف قياسًا بالدقائق التي لعبها، مرتفعة جدًا».

وأضاف المدرب الإسباني :«أمر لا يصدق، وكانت هناك فترة في نوفمبر كان فيها هالاند مرهقًا جدًا عندما عاد من مباراتي النرويج في تصفيات كأس العالم. كان الأمر صعبًا».

وكانت الفاعلية التهديفية العالية لهالاند السبب الرئيس في ابتعاد مرموش لفترة طويلة عن التشكيلة الأساسية، إذ سجل الدولي النرويجي هدفه الخمسين الموسم الجاري مع الفريق، والمنتخب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويتبقى للسيتي أربع مباريات الموسم الجاري، بينها المباراة النهائية لمسابقة كأس إنجلترا، ضمن فترة مزدحمة تمتد 12 يومًا، قد تتيح له إنهاء الموسم بثلاثية محلية بعد تتويجه بكأس الرابطة.

وبفضل قوة تشكيلة السيتي، لم يبدأ مرموش سوى سبع مباريات في الدوري الممتاز الموسم الجاري، لكنه أثبت قيمته بتسجيله هدفًا بعد دخوله بديلًا في الفوز على برنتفورد 3ـ0 السبت الماضي، في المرحلة السادسة والثلاثين.

ويأمل جوارديولا أن يتمكن مرموش ولاعبون آخرون ضمن الصف الثاني من تقديم الإضافة عند الاستعانة بهم، في وقت يسعى فيه السيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، إلى تقليص فارق النقاط الخمس مع أرسنال المتصدر بتبقي ثلاث مباريات على نهاية الدوري.

ويلعب السيتي مع ضيفه كريستال بالاس الأربعاء المقبل، في الدوري، ثم يلاقي تشيلسي السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس، ويحل ضيفًا على بورنموث في 19 مايو الجاري، في الدوري الذي سيختتمه على أرضه بمواجهة أستون فيلا في مانشستر.