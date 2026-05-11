بيراميدز.. 5 بطولات محلية وقارية.. وحلم الدوري يستمر

واصل فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم تحقيق الإنجازات، بعد فوزه بلقب كأس مصر 2026، إثر الانتصار في المباراة النهائية على منافسه فريق زد بنتيجة 2ـ1.

وتحول فريق بيراميدز خلال أعوام قليلة إلى أحد الفرق الرئيسة في الكرة المصرية، تحديدًا منذ 2018، حين قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية حاليًا، شراء النادي بشكل رسمي وتغيير اسمه إلى نادي الأهرام أو «بيراميدز»، ليبدأ النادي مسيرة مختلفة في الملاعب المصرية والإفريقية.

وتعود قصة نادي «الأسيوطي سبورت» إلى أسيوط، المدينة المصرية الواقعة في جنوب البلاد، إذ تأسس عام 2008 في الصعيد، ليُشارك في القسم الرابع من المسابقات المصرية، وبعدها بفترة صعد إلى القسم الثالث، ليستمر فيه مدة موسمين قبل الصعود إلى دوري القسم الثاني في نهاية موسم 2013.

وتأرجح مشوار «الأسيوطي» بين الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، حتى تحول إلى نادي «بيراميدز» في 2018، باستثمار رسمي من المستشار تركي آل الشيخ، ليصبح بعدها أحد القوى الفاعلة كرويًا، ليس فقط في مصر ولكن داخل قارة إفريقيا.

ومن 2018 إلى 2019، قرر آل الشيخ إغلاق استثماره في الكرة المصرية، ليعلن عن بيع أسهم نادي بيراميدز بالكامل إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم سعيد الشامسي، الذي أصبح المالك الجديد لنادي بيراميدز منذ 2019 وحتى الآن.

وبدأ بيراميدز يحصد الإنجازات رسميًا منذ موسم 2023ـ2024، حين توج ببطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن فاز في المباراة النهائية على فريق زد بهدف نظيف، من توقيع مهاجمه فيستون مايلي.

ولم يتوقف بيراميدز عند هذا الحد، ليصبح أحد أقوى أندية قارة إفريقيا خلال موسم 2024ـ2025، بعد أن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بالفوز في النهائي على صن داونز الجنوب إفريقي.

وتعادل بيراميدز ذهابًا في جنوب إفريقيا أمام صن داونز بنتيجة 1ـ1، قبل أن يفوز إيابًا في القاهرة بنتيجة 2ـ1، ليتوج باللقب القاري على حساب بطل جنوب إفريقيا.

هذا وواصل بيراميدز إنجازاته على الصعيدين القاري والدولي، إذ فاز بعدها بلقب كأس السوبر الإفريقي، بالانتصار على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 1ـ0.

كما حقق بيراميدز إنجازًا كبيرًا بتحقيق لقب كأس القارات الثلاث، بعد الفوز على الأهلي السعودي بنتيجة 3ـ1 في ملعب «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

يذكر أن بيراميدز حقق حتى الآن 5 بطولات محلية وقارية ودولية خلال مسيرته، لكنه لا يزال يطمح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في مسيرته.

ويحل فريق بيراميدز حاليًا في المركز الثاني بترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الزمالك المتصدر، مع تبقي جولة واحدة على النهاية، لذلك فإن بيراميدز يحتاج للفوز في الجولة الأخيرة على سموحة، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا، من أجل حصد لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.