دوري الـ100 نقطة.. فليك يطارد إنجاز مورينيو وتيتو

نجح الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في قيادة ناديه نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025ـ2026، بعد الفوز على غريمه التاريخي ريال مدريد في «كلاسيكو» الأرض بنتيجة 2ـ0، ضمن قمة مواجهات الجولة الـ 35 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 14 نقطة كاملة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، لذلك حقق «البرشا» اللقب رسميًا مع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة.

ويدين برشلونة بالكثير إلى مدربه هانزي فليك، الرجل الذي حقق مع الفريق حتى الآن 5 بطولات، إذ فاز بلقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

وعلى الرغم من فوز برشلونة بلقب «الليجا» قبل نهاية الموسم بـ3 جولات، إلا أن الفريق الكاتالوني يسعى لتحقيق إنجاز آخر، بالوصول إلى 100 نقطة في موسم 2025ـ2026، مع تبقي 3 مباريات على نهاية المسابقة.

ويتبقى أمام برشلونة مواجهة ألافيس، ثم ريال بيتيس، وأخيرًا فالنسيا في الجولة الـ 38، لذلك فإنه سيصل إلى 100 نقطة في حال فوزه بآخر 3 مباريات في الدوري، وحصده 9 نقاط إضافية.

ويعد إنجاز الوصول إلى 100 نقطة بمثابة التتويج الكامل لمسيرة برشلونة في الدوري الإسباني الموسم الجاري، إذ سبق فقط لفريقين حصد 100 نقطة خلال مشوار «الليجا» تاريخيًا منذ البدايات وحتى الآن.

وكان ريال مدريد أول فريق يصل إلى 100 نقطة خلال موسم 2011ـ2012، بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في تلك الفترة.

وحقق الريال حينها أكثر من رقم قياسي، إذ توج بـ«الليجا» بـ100 نقطة كأعلى عدد نقاط في تاريخ البطولة، كما سجل الفريق 121 هدفًا كأعلى عدد أهداف في الموسم، إضافة إلى فارق أهداف يصل إلى 89 هدفًا.

وتوج ريال مورينيو باللقب بعد تحقيقه 32 انتصارًا، إضافة إلى 4 تعادلات، فيما خسر مرتين فقط، كما سجل لاعبوه 121 هدفًا واستقبلت شباكهم 32، بفارق أهداف يصل إلى 89 هدفًا.

وفي موسم 2012ـ2013، عادل برشلونة إنجاز ريال مدريد التاريخي، حين فاز بلقب الدوري بحصده 100 نقطة، تحت قيادة مدربه الراحل تيتو فيلانوفا.

وحصد «البرشا» 100 نقطة من خلال تحقيقه 32 انتصارًا، مع 4 تعادلات، إضافة إلى خسارتين فقط، كما سجل لاعبوه 115 هدفًا واستقبلت شباكهم 40، بفارق أهداف يصل إلى 75.

هذا وحقق برشا فليك الموسم الجاري حتى الآن 91 نقطة، من خلال 30 فوزًا وتعادل واحد إضافة إلى 4 هزائم، كما سجل لاعبوه 91 هدفًا واستقبلت شباكهم 31، بفارق أهداف يصل إلى 60، لذلك فإن الفريق بمقدوره الوصول إلى 100 نقطة مع 33 انتصارًا الموسم الجاري، في حال الفوز خلال آخر 3 جولات.