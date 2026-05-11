جيسوس: صنعت الهلال ولا أخشاه

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أنه لا يخشى شيئًا، وذلك قبل مواجهة الهلال، مساء الثلاثاء ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، في ذروة تنافسٍ محمومٍ بين قطبي اللعبة في الرياض على اللقب.

وشدد جيسوس، خلال مؤتمر صحافيّ الإثنين، على أهمية المباراة المرتقبة.

وقال: «هي خاصة بالنسبة للنصر، لأنه إذا فاز سيُتوَّج بالدوري، لكنها أيضًا مهمة للهلال لإنه إذا فاز سينتظر مباراة نيوم، وكنت على يقينٍ من بداية الموسم أن الهلال هو منافسي الأول».

وأعلن البرتغالي غياب البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط الهجومي، عن ديربي العاصمة بسبب الإصابة. وذكر أن عبد الله الخيبري، لاعب الوسط الدفاعي، تعرّض إلى إصابةٍ خلال المباراة الماضية وأن مشاركتُه في الديربي يحددها التدريب الجماعي الإثنين.

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن أكثر ما يخشاه حاليًا، أجاب مدرب النصر: «لا أخشى شيئًا، أخاف ألا يكون لاعبو النصر جاهزين»، وأكد احترامه الهلال وكافة الفرق، مستدركًا: «لكن المسؤولية كبيرة علينا لأننا قدمنا مجهودًا كبيرًا طيلة الموسم». وأضاف: «أنا أكثر إنسان يعرف الهلال، وهذا الفريق أنا من صنعه، وأعرف تفاصيله بشكل كبير».

وتطرّق جيسوس إلى مباراة الشباب الأخيرة، التي كسِبها فريقه 4-1 الخميس ضمن الجولة الـ 33، قائلًا: «إن اللاعبين المستفزين يتحملون مسؤولياتهم»، مستطردًا: «لاعبو الشباب استفزونا لأنهم ليسوا في المنافسة على الدوري أو أي شيء، بعكس الهلاليين لأن المباراة المقبلة تعني لهم المنافسة».

وشدد: «تفكيرنا منذ بداية الدوري هو الفوز فقط، تبقى مباراتان ونفكر في الفوز بهما».