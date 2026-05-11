«مهد» تطلق بطولة اكتشاف المواهب

أعلنت أكاديمية «مهد» الرياضية إطلاق بطولة لاكتشاف مواهب كرة القدم في جميع المناطق السعودية.

وتأتي البطولة ضمن مشروع يستهدف اكتشاف وصناعة الجيل القادم من نجوم كرة القدم السعودية، عبر جولات تشمل مختلف المناطق السعودية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواهب.

وتلعب البطولة بنظام 5 ضد 5 بمشاركة 16 فريقًا في كل منطقة، على أن تتكون الفرق من 7 لاعبين، وتجرى المباريات من شوطين بواقع 15 دقيقة لكل شوط.

وتهدف البطولة إلى خلق منصة احترافية تسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، إلى جانب تعزيز فرص الانتقال من الهواية إلى الاحتراف، عبر متابعة مباشرة من كشافي أكاديمية «مهد» المتخصصين في تقييم اللاعبين واختيار العناصر المميزة.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل الفريق الفائز من كل منطقة مباشرة إلى النهائيات المقرر تنظيمها نوفمبر المقبل بمقر أكاديمية «مهد» الرياضية، إضافة إلى اختيار فريق آخر يضم أفضل اللاعبين من الفرق المشاركة، وذلك بناءً على تقييم كشافي الأكاديمية، لمنح الفرصة لأبرز المواهب الفردية لمواصلة مشوارها في المنافسة النهائية.