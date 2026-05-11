الاتحاد.. راحة وتدريبان قبل المغادرة

يستأنف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريباته الثلاثاء، بعدما منح مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو اللاعبين راحة لمدة يوم واحد، غداة الانتصار 2ـ1 على ضمك، الأحد، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وبعد الراحة، سيفتح المدرب ملف التحضيرات لمواجهة الاتفاق على ملعبه في الدمام، الخميس المقبل، لحساب الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

ووفق المصادر، سيؤدي «النمور» حصتين تدريبيتين على ملعب النادي في جدة، قبل المغادرة مساء الأربعاء إلى الدمام، عشية اللقاء.

وأنعش الفوز على ضمك في الجولة الـ 32 مساعي الاتحاد نحو الحصول على المركز الخامس المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم المقبل.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز السادس برصيد 52 نقطة، متساويًا مع التعاون الذي يقف خامسًا، بعدما لعب كل منهما 31 مباراة.