وفد يتفقد ملاعب الكويت قبل السوبر السعودي

تفقّد وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يضم 10 أعضاء، ملعب جابر الأحمد الدولي وملاعب أخرى وبعض الفنادق في الكويت، الإثنين، في إطار زيارةٍ بدأت أخيرًا وتستهدف الاطّلاع على المنشآت الكويتية المرشحة لاستضافة بطولة كأس السوبر السعودي المقبلة، حسبما كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

يتألف الوفد من ممثلين عن إدارات المسابقات والحكام والمراقبين والإعلام في الاتحاد السعودي.

ويُعدُّ الزائرون تقريرًا فنيًا ولوجستيًا عن المنشآت التي تشملها زيارتهم، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بالموافقة على استضافة الكويت البطولة، في نسختها الـ 13، المقرّرة بين 30 نوفمبر و4 ديسمبر من العام الجاري.

وتشارك في السوبر السعودي فرق النصر والأهلي والقادسية والخلود الذي يحل بديلا للهلال الموقوف على خلفية اعتذاره عن عدم خوض النسخة الماضية المتوج فيها الأهلي في هونج كونج.

يُذكَر أن اتحاد القدم، برئاسة ياسر المسحل، تلقّى، في وقت سابق، طلبًا من الكويت لاستضافة البطولة، التي يحمل الأهلي لقبها.