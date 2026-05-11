الكشف عن قصة جوتا في شارع 97

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن صور لنصب تذكاري جديد للبرتغالي الراحل ديوجو جوتا، مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، وشقيقه أندريه سيلفا، في ملعب أنفيلد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن النصب التذكاري سيوضع في شارع 97، الذي شهد وضع آلاف التذكارات للأخوين البرتغاليين بعد وفاتهما بحادث سير في يوليو 2025.

وأضافت أن النصب التذكاري سيتضمن تصميم قلب تخليًدا لاحتفال اللاعب بأهدافه، إضافة إلى كلمات من أغنية لجماهير ليفربول كانت ترددها للاعب الراحل «ديوجو سيقودنا إلى النصر».

وأوضح ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي الإثنين: «النصب التذكاري يخلد حياة الثنائي والعلاقة القوية بينهما، والحب والاحترام الذي كان يتمتعان به من الأهل والأصدقاء والزملاء في الفريق والجماهير في مختلف أنحاء العالم».

وأضاف البيان: «سيكون النصب التذكاري رمزًا للحب والوحدة والذكرى لكل من يريد أن يتأمل ويتذكر ويحترم الثنائي الراحل».

وسيتم تثبيت النصب التذكاري على قاعدة حجرية تحمل رقم القميص 20 لجوتا والقميص 30 لشقيقه سيلفا الذي كان يلعب بصفوف بينافيل أحد أندية دوري الدرجة الثانية البرتغالي، وسيبرز الرقمان بشكل مميز من جميع الزوايا.

ولم يعلن ليفربول بعد عن موعد الكشف عن النصب التذكاري.

وتوفي اللاعبان بعدما انحرفت سيارة لامبورجيني التي كانا يستقلانها عن الطريق واشتعلت فيها النيران على أحد الطرق السريعة القريبة من مدينة زامورا الإسبانية في 3 يوليو.