«كلير» بطل في لعبة «Resident Evil 10»

تُجسد «كلير ريدفيلد» الشخصية الخيالية المعروفة في الألعاب الإلكترونية، دور البطولة الرئيس في الجزء العاشر من سلسلة لعبة الرعب «Resident Evil 10»، وذلك وفق ما كشف عنه عدد من التقاير الصحافية، الإثنين.

وأوضحت التقارير، أن اللعبة في الوقت الحالي قيد التطوير، بإستخدام محرك REX Engine الجديد، وتهدف الشركة من خلالها إلى إعادة «كلير» للواجهة في الأجزاء الرئيسة بعد غياب طويل، مشيرة إلى أن أحداث هذا الجزء ترتبط بشكل مباشر بمشروع ريميك «Code: Veronica» المنتظر الإعلان عنه قريبًا، لتمهيد الطريق لقصة البطلة الجديدة.

وحقق الجزء التاسع من اللعبة الذي صدر بعنوان «Resident Evil Requiem» فبراير الماضي، مبيعات وصلت إلى 6 ملايين وحدة، حسبما أعلنته شركة «كابكوم» المنتجة.