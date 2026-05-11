«جيكي» يخطف لقب «Dota 2»

توّج فريق «جيكي» بلقب بطولة لعبة «Dota 2»، الإثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026.

وحقق الفريق السعودي الإلكتروني اللقب، بعد سلسلة من المواجهات التي خاضها، لينجح في حسم الصدارة والوصول إلى قمة «برج الأبطال» في هذه النسخة.

وبهذا الإنجاز، أضاف «جيكي» لقبًا جديدًا لسجله في منافسات «SEL»، في إطار سعي الأندية المحلية لجمع النقاط، وتعزيز مواقعها في الترتيب العام للدوري.

وتلعب هذه البطولة بتنظيم من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.