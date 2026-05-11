صافرة ألمانية خامسة في نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الإثنين، تعيين الحكم الألماني دانيال زيبرت لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، وأرسنال الإنجليزي، والذي سيُجرى على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست العاصمة المجرية 30 مايو الجاري.

وسيكون زيبرت، الذي نال الشارة الدولية 2015، خامس حكم ألماني يدير نهائي أبطال أوروبا بعد كل من هيلموت كروج «1998»، وماركوس ميرك «2003» وهربرت فاندل «2007»، وفيليكس بريش «2017».

وسيساعد زيبرت «42 عامًا» في أول نهائي أوروبي يديره مواطناه يان زايدل ورافائيل فولتين بوجودهما على خط التماس. أما الحكم الرابع فهو السويسري ساندرو شيرير. وسيكون الإسباني جوادالوبي بوراس أيوسو حكمًا احتياطيًا.

وفي غرفة حكام الفيديو المساعد سيحضر الألماني باستيان دانكيرت ومواطنه روبرت شرودر، والإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي.

وسبق أن أدار زيبرت، 9 مباريات في المسابقة الموسم الجاري منها مباراتين لأرسنال أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الثمانية، وضد أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب الدور قبل النهائي.

واختار «يويفا» زيبرت بعدما استبعده الاتحاد الدولي لكرة القدم من قائمة الحكام التي ستدير مباريات كأس العالم.

وستكون مباراة النهائي هي الثالثة تواليًا التي يديرها زيبرت للفريق الإنجليزي مقابل واحدة لباريس انتهت بتعادله مع أتلتيك بلباو الإسباني دون أهداف.

وخلال مبارياته في المسابقة الموسم الجاري احتسب الحكم الألماني ركلة جزاء واحدة، وأشهر البطاقة الحمراء مرتين.

كما عين الاتحاد الأوروبي الحكم الإيطالي الفرنسي فرانسوا ليتكسير ومواطنيه سيريل مونييه ومهدي الرحموني لإدارة نهائي الدوري الأوروبي بين أستون فيلا الإنجليزي وفرايبورج الألماني، على ملعب «بشكتاش بارك» في مدينة إسطنبول، التركية، الأربعاء 20 مايو الجاري.

أما نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاييكانو الإسباني في لايبزيج، بألمانيا، الأربعاء 27 مايو، الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني بمساعدة مواطنيه دانييلي بيندوني وألبرتو تيجوني.

وفي نهائي دوري الأبطال للسيدات بين برشلونة الإسباني وليون الفرنسي فستكون السويدية تيس أولوفسون هي الحكم الرئيس بمساعدة مواطنتها ألميرا سباهيتش والنرويجية ومونيكا لوكبيرج. وستجرى المباراة على ملعب أوليفال في أوسلو العاصمة النرويجية السبت 23 مايو الجاري.